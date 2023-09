Lý do nên mua bảo hiểm nhân thọ dù đã có các bảo hiểm khác

So với các phương thức quản lý tài chính khác, lợi ích của bảo hiểm nhân thọ nổi trội hơn khi bảo vệ người tham gia trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Khi chẳng may rủi ro xảy đến với người trụ cột, bảo hiểm nhân thọ sẽ là nguồn hỗ trợ tài chính quý giá cho những người thân yêu của họ để đảm bảo cân bằng cuộc sống.

So với trái phiếu, cổ phiếu có độ rủi ro rất cao, tính thanh khoản rất thấp. Tuy nhiên, tỉ suất sinh lời của cổ phiếu cao vượt trội so với các kênh đầu tư khác. Chính vì vậy, các công ty bảo hiểm nhân thọ thường dành 1 phần nhỏ nguồn vốn để mua cổ phiếu.